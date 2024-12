Palazzo dell'Orologio a Colle: verso il recupero dei beni sequestrati alla mafia

Il Palazzo dell'Orologio a Colle si avvicina alla risoluzione della sua situazione. Lo ha dichiarato il sindaco Piero Pii durante il consiglio comunale. "Abbiamo avviato il recupero della parte sequestrata del Palazzo dell'Orologio in Piazza Arnolfo", ha affermato Pii. Attualmente, quella parte è gestita dall'agenzia nazionale dei beni sequestrati alle mafie.

Recentemente, si è tenuto un convegno importante in Regione, dove il sindaco ha incontrato la direttrice nazionale dell'agenzia. Insieme, hanno discusso l'avvio della procedura per restituire il bene all'amministrazione comunale. "Con l'impegno della direttrice, potremo verificare la possibilità di far ritornare il Palazzo dell'Orologio al Comune", ha aggiunto Pii.

Il progetto prevede anche la possibilità di accedere a finanziamenti regionali per il recupero del bene. L'idea è di destinare il luogo a sedi di associazioni e gruppi che promuovono la legalità e la partecipazione. Questo piano evidenzia la relazione tra un bene sequestrato alla mafia che ritorna al comune e la presenza di cittadini associati che ridanno vita a uno dei luoghi più importanti della città.

Il sindaco ha ringraziato l'assessore regionale Stefano Ciuoffo per l'opportunità creata. Il processo di recupero del Palazzo dell'Orologio, che include anche la riqualificazione di Piazza Arnolfo, è un progetto a lungo termine che mira a valorizzare uno spazio spesso dimenticato dai cittadini.