Palazzetto, nuovo look Dalle sedute alle luci

Dal rifacimento della pavimentazione di gioco all’installazione di oltre 400 sedili, di colore giallo, nelle tribune. Ed ancora, la sostituzione di tutti i corpi illuminanti, dal campo alle tribune, fino ai punti luce negli spogliatoi e nei servizi igienici che hanno nuovi sanitari. Sono gli interventi che hanno cambiato il look al palazzetto dello sport di Torrita di Siena insieme alla novità per la grande parete di fronte alle tribune con un profilo del paese realizzato dall’apprezzato pittore torritese Nico Posani. Complessivamente, fa sapere il Comune in una nota, "la ristrutturazione ha implicato una spesa di 150mila euro, stanziati dal Comune di Torrita di Siena per avere una struttura consona alle diverse attività che già vi si svolgono, come ad esempio le ore di educazione fisica per le classi della scuola secondaria di primo grado, ma anche che potrebbero iniziare ad avervi sede". Il palazzetto dello sport è anche la "casa" del Futsal Torrita, ambiziosa realtà che milita in C1 e che quest’anno punta a vincere il campionato ma anche della storica Fides Torrita, che dallo scorso anno ha aggiunto al volley femminile anche quello maschile, un ritorno atteso. "La ristrutturazione del palazzetto - ha spiegato il sindaco Giacomo Grazi – si presentava come un’opera necessaria, considerando che la costruzione dell’edificio risale a circa 30 anni fa Grazie agli interventi effettuati, da adesso Torrita di Siena si avvale di un impianto sportivo ammodernato ed efficiente, sotto il punto di vista dei consumi ma anche delle possibilità di utilizzo".

L.S.