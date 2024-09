Palasport, via il cantiere. A giorni il rientro

Dopo il completamento della fase estiva dei lavori e la chiusura del cantiere, il campo centrale del palazzetto dello sport di viale Sclavo è stato messo di nuovo a disposizione delle società sportive per l’inizio dell’attività agonistica, anche se mancano gli ultimi interventi di rifinitura, come segnalato dalla Mens Sana Basket.

"Si è conclusa – spiega l’assessore allo sport Lorenzo Loré – con tempi previsti questa fase di lavori per riqualificare la copertura della struttura. Il cantiere proseguirà nei prossimi mesi, ma non influirà sull’utilizzo del campo centrale e delle tribune, pur con le limitazioni per la capienza a poco meno di 2700 spettatori".

"Altro aspetto, indipendente da questi lavori – spiega l’assessore – è quello della certificazione sismica, attualmente in deroga e in scadenza nel 2027. Entro la fine dell’anno affideremo le indagini per capire la situazione della struttura e quindi poi progettare eventuali interventi".

La Mens Sana Basket, nel ringraziare il Comune "per aver rispettato i tempi di riconsegna.

Le attività agonistiche di prima squadra e settore giovanile, tuttavia, dovranno ancora attendere qualche giorno per consentire il ripristino di alcune zone del parquet e provvedere alle pulizie del campo e delle tribune. Confidiamo di poter tornare al palasport entro la fine della prossima settimana". Inoltri sono stati tolti per motivi di sicurezza gli stendardi di maglie e trofei dal soffitto: dopo i lavori, sarà deciso dove ricollocarli.