Palasport Siena, inizia l'allestimento del cantiere - Mens Sana, Emma Villas

Stanno per iniziare i lavori di messa in sicurezza del PalaEstra. Ieri la ditta incaricata (la Geomecc Services) dal Comune ha iniziato a trasportare il materiale per avviare il cantiere. Nei prossimi giorni, al più tardi lunedì, cominceranno i lavori veri e propri. "Proseguiremo nel dialogo con le società interessate – spiega l’assessore allo sport Lorenzo Loré – Emma Villas, Mens Sana Basketball e Polisportiva Mens Sana, per limitare al massimo i disagi e per accorciare più possibile i tempi previsti per questa prima parte di lavori. La nostra volontà è riconsegnare quanto prima la struttura e per questo monitoreremo il cantiere. Nei prossimi giorni avremo un nuovo incontro con i rappresentanti delle società per fare il punto della situazione, comprese le alternative reperite anche grazie all’interessamento dei nostri uffici".

La Mens Sana ha comunicato che prima squadra e giovanili nei prossimi giorni si alleneranno al PalaEstra, sfruttando le ultime ore utili prima di traslocare (Cus per Pannini e compagni, PalaGiannelli e la pista Engels Lambardi per gli under) mentre la Emma Villas pensa già al dopo. "Bene che ci sia la data di inizio – ha detto il vice presidente Mechini –. Ci auguriamo che le tempistiche siano rispettate e di tornare nell’impianto a fine mese, come promesso, visto l’ovvio disagio. Adesso valuteremo le sedi delle prime due gare casalinghe (si parla di Santa Croce e Perugia, ndr) e lanceremo la campagna abbonamenti".

Guido De Leo