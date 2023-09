Palasport, rompicapo giovanili Entro il 18 settembre via ai lavori

di Orlando Pacchiani

Se non ci saranno intoppi, i lavori al palasport di viale Sclavo potranno prendere il via entro il 18 settembre. È la tempistica prevista nel bando di gara a inviti predisposto dall’amministrazione comunale. Le aziende coinvolte dovranno rispondere entro il 13 settembre, poi saranno assegnati i lavori che, sulla carta, dovrebbero concludersi entro fine ottobre, per consentire a Mens Sana Basket ed Emma Villas Volley la regolare disputa dei rispettivi campionati.

Ma se su questo fronte la situazione è relativamente tranquilla, quantomeno con una tempistica scandita e le società già preparate, altra questione è quella degli allenamenti e in particolare del settore giovanile della Mens Sana, le cui cinque squadre devono trovare una collocazione.

Si parla di 30-35 ore settimanali di campi da trovare. L’interlocuzione con il Comune va avanti e anche ieri pomeriggio c’è stato un colloquio tra l’assessore allo sport Lorè e i vertici della società. Ma gli spazi a disposizione per il momento sono decisamente pochi.

Non applicabile per limiti logistici e tecnici la soluzione interna del Dodecaedro, si ragiona sulle disponibilità delle altre società e sulle palestre scolastiche. Ma il rischio di dover affrotare settimane di sacrificio con orari particolarmente complicati per i ragazzi e le loro famiglie pare concreto, se dal cilindro non salterà fuori qualche soluzione in grado di modificare il quadro di riferimento.

Anche l’Emma Villas sta lavorando duro per pianificare la propria attività. Il vantaggio di svolgere già altrove gli allenamenti delle giovanili è vanificato dall’enorme pressione che ora si sta scaricando su ogni sede disponibile. E in più resta la necessità di conoscere tempi certi sulla conclusione dei lavori per poter pianificare il proprio campionato di A2. Sarà in ogni caso una corsa contro il tempo, perché nell’arco di 5-6 settimane dovrebbe concludersi il primo stralcio di lavori. Intanto si partirà con lo sganciamento definitivo del tabellone, ma poi toccherà all’impresa edile intervenire sulla copertura.