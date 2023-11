Palasport, da domani tutti in campo. Ma le gare si giocano a porte chiuse

Da domani il Palasport tornerà disponibile alle società sportive per allenamenti e gare interne, ma senza la presenza del pubblico. L’annuncio è stato dato dall’assessore Lorenzo Lorè sia lunedì scorso nella Commissione Sport, guidata da Silvia Armini (Le Biccherne) e dal vicepresidente Gianluca Marzucchi (Polis) sia ieri via social. Lorè ha spiegato che verranno rimosse le impalcature dei lavori e che ora si attende soltanto il via libera della Commissione provinciale di vigilanza e sicurezza (atteso per martedì) per riportare il pubblico nell’impianto sportivo di viale Sclavo. Intanto da domani torneranno al Palasport le giovanili e le prime squadre di società sportive come Mens Sana Basket, Emma Villas, e Polisportiva, che in queste settimane hanno dovuto trovare sedi alternative con conseguenti disagi per gli atleti e le loro famiglie.

Novità in vista anche per la piscina di piazza Amendola, proprietà del Comune data in gestione alla Uisp, cui spetta la manutenzione dell’impianto natatorio. Da quanto emerso in Commissione, pare che la Uisp abbia segnalato all’amministrazione comunale problemi di staticità nella struttura, presentando la valutazione di un tecnico. Palazzo pubblico avrebbe a sua volta affidato a un perito l’incarico per verificare se le proccupazioni della Uisp sono fondate. Alla luce della situazionei, la piscina non riaprirà il primo gennaio come inizialmente previsto.

E se per l’utilizzo dello stadio ’Franchi’ da una parte Comune e Siena Fc, dall’altra Acr Siena attendono la pronuncia del Tar prevista il 7 dicembre, in casa Meroni la società calcistica guidata dal presidente Gianni Quercioli avrebbe rappresentato a Lorè le difficoltà economiche legata al tour tra vari campi sportivi, alla luce dei lavori in corso a Torre Fiorentina.

Intanto ’Per Siena’ ricorda "la concessione per 50 anni del Palasport da parte della Polisportiva Mens Sana al Comune": "È di pochi giorni fa la notizia della necessità di attuare ulteriori lavori rispetto a quelli preventivati. Lavori che superano abbondantemente il valore dell’immobile, stimato in un 1,4 milioni di euro. Se di tali interventi se ne facesse carico il Comune – si afferma – allora ne diventerebbe proprietario. Questo annullerebbe la convenzione con la Polisportiva e rinvierebbe la questione dell’uso dell’immobile al rapporto tra pubblico e privato. In entrambi i casi il pressapochismo è stato di casa con ricadute negative sui senesi. Ciò dimostra l’assenza di un piano di progetti fattibili per lo sport, capace di chiedere e attrarre investimenti".