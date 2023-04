Ottomila colombe per la Caritas

Sarà una Pasqua diversa per tante famiglie e realtà assistite dalle Caritas di Siena-Colle Val d’Elsa-Montalcino e di Montepulciano-Chiusi-Pienza. Infatti, grazie a una generosissima donazione da parte dell’azienda Bauli di Verona (circa 8mila colombe di tutti gusti) centinaia di famiglie ’fragili’ potranno avere il dolce tipico delle feste pasquali. Oltre ai nuclei familiari, le colombe andranno anche alle mense delle Caritas, ai centri di accoglienza dei migranti e ai centri che ospitano i profughi ucraini, ai reparti pediatrici degli ospedali Le Scotte, Nottola e Campostaggia, all’istituto Antoniano di Montepulciano e alle case di reclusione di San Gimignano e Siena.

"Siamo di fronte a un gesto di grande solidarietà – dichiara il cardinale Augusto Paolo Lojudice – che si rinnova in maniera costante da parte della Bauli, che non ci fa mancare mai il sostegno per chi è più fragile".

"Ancora una volta – aggiunge il cardinale – la BS Autotrasporti di Badesse ha messo a disposizione un bilico per il trasporto. Inoltre ci ha dato una grande mano nelle operazioni di scarico anche il Consorzio agrario di Arbia. A loro va il nostro ringraziamento più riconoscente".