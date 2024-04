Otto bodycam per i vigili urbani. "La registrazione sarà attivata soltanto in caso di necessità"

Siena, 13 aprile 2024 – Spuntano bodycam e microcamere in dotazione alla Polizia municipale nel Regolamento per la disciplina e utilizzo degli impianti di videosorveglianza approvato ieri dal Consiglio comunale. "Abbiamo effettuato la revisione del testo – ha sottolineato l’assessore ai Servizi informatici Giuseppe Giordano – che ha riguardato importanti aspetti: dalle finalità all’utilizzo di nuove tecnologie, dal diritto di accesso alle immagini al partenariato pubblico/privato, contemperando la necessità di contrastare atti illeciti con la tutela della privacy".

Fermo restando che "l’uso della videosorveglianza è strumento per l’attuazione di un sistema integrato di politiche per la sicurezza urbana" da perseguire "con le forze dell’ordine", il regolamento recita: "Gli operatori di Polizia locale possono essere dotati di sistemi di microcamere e/o bodycam, dashcam (videocamere per auto), Uas (droni), telecamere ricollocabili (foto-trappole) e altri dispositivi mobili per l’eventuale ripresa di situazioni di criticità per la sicurezza propria o altrui". Ogni dispositivo, per ora sono otto, sarà dotato di scheda di memoria, inoltre "il sistema di registrazione dovrà essere attivato solo in caso di effettiva necessità". E ancora: "L’operatore deve avvisare i presenti che sta effettuando una registrazione".

Immediato l’intervento di Gianluca Marzucchi, Polis: "Auspico che le bodycam non vengano utilizzate in Piazza nei giorni di Palio. In certe situazioni è infatti difficile avvisare le persone della registrazione in corso, inoltre ci sono già tante telecamere in centro". L’assessore Giordano ha garantito: "Noi siamo per proteggere la Festa, non per creare problemi". E sempre la Municipale è stata oggetto dell’interrogazione di Anna Ferretti, Progetto Siena, che ha chiesto spiegazioni sulla copertura del ruolo di dirigente: "C’è una graduatoria a cui attingere – ha domandato – o si ricorrerà nuovamente a una dirigenza a tempo determinato? Eeravate a conoscenza che il comandante Manganelli sarebe andato in pensione, perché la sostituzione non è stata preparata per tempo?". L’assessore Enrico Tucci ha chiarito: "Abbiamo seguito una procedura idoneativa e non concorsuale, quindi non ci sono graduatorie. E’ facoltà del Comune dare incarichi fiduciari, abbiamo fatto questa scelta per una migliore gestione nel periodo estivo".

Dura Ferretti: "La procedura non è stata gestita correttamente, si continua a lasciare la Municipale in sospeso. Infine gli unici due dirigenti a tempo indeterminato sono Ghelardi e Pocci, gli altri sono a termine, vi pare una situazione regolare?".