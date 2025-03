Osservazione astronomica per il ’Volta’

I ragazzi della classe 1 C del Liceo ’A. Volta’ di Colle sono stati i protagonisti di una meravigliosa serata di osservazione astronomica, d’arte, scienza e spettacolo. L’evento è stato realizzato a conclusione di un progetto "Impariamo a Osservare il cielo stellato" che ha visto impegnati i ragazzi per diverse settimane, guidati dai loro docenti e in collaborazione con l’Osservatorio Astronomico dell’Università di Siena e in particolare con il suo direttore Alessandro Marchini.

La serata, che si è svolta presso l’Agriturismo "Torraccia di Chiusi" è iniziata con una parte di musica, archeologia, scienza e mitologia, per proseguire poi nel giardino sul retro per l’osservazione. Quest’ultima è stata completamente condotta dagli studenti che hanno gestito il telescopio della scuola, spiegato gli asterismi, le costellazioni e gli oggetti più interessanti della serata, con suggestivi intermezzi musicali e letture di poesie.

Dai due telescopi, quello della scuola e quello dell’Osservatorio di Siena sono stati osservati Venere, Giove, Luna, Nebulosa di Orione e la Galassia di Andromeda. Nonostante qualche passaggio di nubi, la parte osservativa si è svolta nel migliore dei modi, con soddisfazione degli studenti e dei loro familiari. La serata si è conclusa con una cena conviviale, in un clima di grande festa.