Ospedale Campostaggia, problemi nei referti delle radiografie

La Direzione dell’ospedale di Campostaggia comunica che, a causa di un problema tecnico al sistema Pacs (dedicato all’archiviazione, trasmissione, visualizzazione e stampa delle immagini diagnostiche digitali) ci possono essere difficoltà nella refertazione delle immagini radiografiche, criticità che si riflette sugli utenti che dal Pronto soccorso vengono inviati in Radiologia per accertamenti radiodiagnostici. Tale criticità è presente a fasi alterne dallo scorso venerdì e, nonostante gli sforzi dei tecnici per l’individuazione e la riparazione del problema, da stamani si è avuto anche un blocco del Pacs di emergenza, causando notevoli disagi operativi. Per quanto riguarda i pazienti soccorsi dal sistema 118, quelli con codici di gravità più elevati sono trasportati al Pronto soccorso del Policlinico Santa Maria alle Scotte.

Il problema tecnico è stato preso in carico e sono in atto tutte le azioni possibili per risolverlo il più velocemente possibile.