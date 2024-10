"Orgogliosi di lui e della scuola"

"Orgogliosi". Parla al plurale il preside dell’istituto "Sacro Cuore" di Siena, Giovanni Redditi. Dopo aver seguito in diretta la cerimonia al Quirinale nel corso della quale il presidente Sergio Mattarella ha proclamato alfiere del lavoro un ex alunno della scuola, Alessandro Vincenzo De Vita. "Un ragazzo dalle doti straordinarie come molti nel nostro istituto – osserva –, che ha preso 100 e lode alla maturità, ha frequentato il nostro lcieo scientifico dove ancora manteniamo gli insegnamenti tradizionali. A partire dal latino per cinque anni, non abbiamo voluto cambiare strada". Lo definisce "un giovane straordinario" ricordando che sin dalle medie, frequentate al ’Sacro Cuore’, "ha sempre avuto tutti 10 in ogni materia". Il preside ha seguito in diretta la cerimonia insieme ad alcuni studenti delle classi quinte e a professori che hanno seguito De Vita alle medie.

"Sono orgoglioso anche della nostra scuola – aggiunge – perché per il secondo anno consecutivo uno studente è stato proclamato alfiere del lavoro. Nel 2023 toccò infatti a Lucrezia Valgimigli che adesso studia Ingegneria biomedica".