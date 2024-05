Ordinanza . Martini, proroga possibile

I Palii 2024 si potrebbero correre con le stesse regole che sono state utilizzate fino al 2023. Finora non è stato infatti varato il decreto del presidente del consiglio dei ministri con cui si era annunciata la messa a sistema dei criteri per le manifestazioni dove si impiegano i cavalli, fuori dagli ippodromi. L’ordinanza Martini era stata prorogata alla fine del dicembre scorso per cinque mesi restando valida dunque fino al primo giugno. I tempi sembrano pertanto rimasti molto stretti. E c’è chi ipotizza che, proprio per tale ragione e visto anche che siamo in piena campagna elettorale per le Europee, l’ordinanza potrebbe essere nuovamente prorogata. Magari fino al termine del 2024. Comunque un arco di tempo tale da consentire l’effettuazione delle Carriere con le regole che già bene si conoscono e vengono seguite. Rumors, comunque. Ci può essere sempre un’accelerata improvvisa. Il sottosegretario all’agricoltura con delega all’ippica Patrizio La Pietra, domenica scorsa a Siena per la festa di pensionamento del segretario del sindacato Fsp polizia Mauro Marruganti, a margine era stato netto: "Per me il Palio non si tocca".

La.Valde.