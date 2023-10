Ora il Pollicino si fermerà alle scale mobili

Di recente la rottura di una tubatura del gas (nella foto) da parte di un Pollicino ha fatto notizia e sollevato nuove preoccupazioni, ma da tempo l’innesto tra via di Città e via Fontebranda del mezzo di trasporto pubblico scatena critiche e allarmi. Svariati gli incidenti, fortunatamente non gravi, per quel mezzo di trasporto urbano che si trova a transitare in uno spazio stretto e denso di pedoni. Ora l’amministrazione lancia un periodo di prova intanto per il periodo delle feste, che sostanzialmente - a eccezione della prima metà della mattina - produrrà la sosta della linea 54 alla risalita meccanizzata di Fontebranda, con sbocco dunque sopra il Costone. "La polizia municipale, considerate le criticità nella zona via di Città-via di Fontebranda – si annuncia nella nota stampa – ha adottato disposizioni sperimentali e temporanee per garantire la sicurezza e la pubblica incolumità di tutti gli utenti della strada, in attesa di successiva e definitiva decisione per un’adeguata ed equilibrata risoluzione del problema".

Ecco quindi le novità: da lunedì 30 ottobre a domenica 31 dicembre, dall’orario di inizio della prima corsa della mattina fino alle 10.05 di tutti i giorni feriali, i veicoli della linea 54 Pollicino sono autorizzati al transito sul consueto percorso via di Fontebranda - via di Città - via delle Terme e piazza Indipendenza. Dopo le 10.05 di tutti i giorni feriali, l’intera giornata della domenica e dei festivi, i veicoli della linea 54 Pollicino effettueranno capolinea obbligatorio nello slargo della risalita meccanizzata Fontebranda- Costone, dove invertiranno il senso di marcia per ritornare verso via Esterna Fontebranda.