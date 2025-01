Ora il Comune si conferma ’Città che legge’

Anche per il 2025 Chiusi ha ottenuto il titolo di ‘Città che legge’ dal Centro per il Libro e la Lettura d’intesa con Anci. Un riconoscimento che intende promuovere e valorizzare l’attività che l’amministrazione comunale si impegna a svolgere con continuità politiche pubbliche di promozione della lettura sul proprio territorio. "Il nostro Comune, dal 2018, ha ottenuto il titolo di ‘Città che legge’ dal Centro per il Libro e la Lettura – afferma l’assessore alla Cultura Mattia Bischeri – un riconoscimento che ci dà la possibilità di accedere a bandi per finanziare progetti dedicati alla promozione della lettura".

"Essere ’Città che Legge’ ci consente di avvicinare alla lettura le fasce più diverse della società- aggiunge l’assessora al Sociale Maura Talozzi – e rafforza il ruolo della biblioteca e della lettura dal punto di vista sociale".