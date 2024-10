Ora arriva "Gusto lovers". Chef stellati e filiere locali

Un viaggio nel gusto, tra le eccellenze del territorio. Una lunga lista di ristoranti, molti stellati, e grandi nomi del mondo del beverage, legati alle Terre di Siena e alla Toscana: una ‘squadra’ pronta a scendere in campo, per far vivere ad appassionati, addetti ai lavori e visitatori, un’experience ricercata ed esclusiva. Ecco cos’è ‘Gusto Lovers’, l’evento, al debutto, in scena domenica a Torri di Sovicille, dalle 11 alle 20,30, nei giardini de La Sosta del Cavaliere, locale inserito tra i 100 migliori ristoranti innovativi da Forbes Italia. Sono stati proprio lo chef Leonardo Fiorenzani e Michela Bigio, sommelier, a pensare e poi dare forma all’evento, in collaborazione e con il patrocinio, tra gli altri, di Confesercenti Siena, Comuni di Sovicille e Siena (Fineco il main sponsor): 27 i ristoranti che presenteranno in degustazione un loro piatto, tra cui, citando gli stellati, TerraMira, Il Gabbiano 3.0, Osmosi, Octavin, Linfa, Paca. "Il nostro è un territorio con una forza incredibile – spiega chef Fiorenzani – e ho sentito l’esigenza di creare qualcosa che potesse valorizzarlo il più possibile, puntando sull’unicità delle materie prime, nonché sulla collaborazione e la voglia di stare insieme. Parteciperanno chef stellati, ambasciatori del gusto, ma anche piccole filiere locali. La speranza è che l’evento possa durare nel tempo". L’entrata è libera, per le singole degustazioni andrà acquistato un ticket: food 5 euro; beverage 3 euro. Ad allietare i presenti la musica di Dj Alessandro Serra. Evento nell’evento, il Premio per il Miglior Prosciutto da Cinta senese in collaborazione con il Consorzio di Tutela della Cinta Senese Dop. Sarà anche possibile visitare il Chiostro di Torri, aperto eccezionalmente (possibile prenotare visite guidate a pagamento). "Queste sono iniziative che fanno bene – le parole di Massimo Terrosi, vice presidente provinciale di Confesercenti –, che portano valore aggiunto al territorio e da esportare". "Stiamo creando davvero un grande evento – aggiunge Antonio Adalberto Munafò, presidente di Confesercenti Sovicille –, un momento di confronto e crescita, un’opportunità di promozione per le nostre aziende". Grande la soddisfazione anche del sindaco di Sovicille, Giuseppe Gugliotti. "Un territorio come il nostro si promuove con iniziative peculiari come questa – dice –, in cui la bellezza si declina nelle eccellenze. E’ una straordinaria occasione per valorizzare e far conoscere quello che abbiamo". "La qualità ci dà consapevolezza: è importante promuovere e ricercare sempre di più gli elementi essenziali delle nostre terre, perché chi viene da fuori possa apprezzarli", ha chiuso l’assessore al Turismo del Comune di Siena Vanna Gunti.

Angela Gorellini