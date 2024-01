Opposizioni all’attacco. Vannetti è nel mirino

Candidati alternativamente sulla graticola, quelli alla carica di sindaco di Colle. Dopo Piero Pii del polo civico, duramente attaccato dal centrosinistra per una sua frase sui diritti in consiglio comunale dei presidenti di quartiere e di frazione, ora è Riccardo Vannetti del centrosinistra a finire nel centro del mirino per un’intervista radiofonica. Tutti i gruppi di opposizione in consiglio comunale (5Stelle, Su per Colle, Italia Viva, Io Cambio, Fratelli d’Italia e Lega) hanno diffuso un documento in cui stigmatizzano che l’intervista sia avvenuta all’interno della biblioteca comunale, luogo apolitico per regolamento, e alcune frasi del candidato circa i suoi sostenitori.

"La Biblioteca Comunale è luogo di promozione della cultura per tutti, giustamente mai utilizzato per propaganda politica – vi si afferma – Vannetti ha poi affermato che coloro che lavorano nella biblioteca non solo appoggiano la sua candidatura a sindaco, ma "...stanno organizzando un nucleo di giovani ventenni e trentenni e anche loro mi appoggeranno...". Tali dichiarazioni, oltre ad aver reso pubblico il pensiero politico di persone non presenti all’intervista, hanno gettato una brutta ombra sull’operato di alcuni dipendenti pubblici. Abbiamo ritenuto di presentare un’ interrogazione per il consiglio comunale di febbraio, per chiedere chiarimenti sull’uso improprio di un luogo pubblico dedicato alla cultura (è stata chiesta un’ autorizzazione?? Chi ha concesso questo spazio E con quali motivazioni?) e per avere delucidazioni in merito a questa attività di organizzazione pro Vannetti da parte dei lavoratori della biblioteca".