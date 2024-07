Operazione di salvataggio Tls. Arriva il finanziamento delle banche

Lo scorso 18 dicembre, la deputazione generale della Fondazione Mps diramò una nota ufficiale con la quale si chiedeva alla deputazione amministratrice di "valutare un’operazione di supporto alla Fondazione Toscana Life Sciences, nell’ottica di assicurare il sostegno e la crescita del distretto biotecnologico senese". Ieri, poco più di sei mesi dopo, quel percorso che iniziava a venire alla luce ha trovato una sua conclusione: "La deputazione amministratrice della Fondazione Mps, analizzato il Piano di sviluppo triennale (2024/2026) presentato dalla Fondazione Toscana Life Sciences, asseverato da uno studio professionale di primario standing, e preso atto del supporto finanziario assicurato da un pool di banche, ha deliberato in data odierna il conferimento definitivo dell’usufrutto dell’immobile Medicine Research Center, per la durata di sedici anni, proseguendo, nel rispetto dei documenti programmatici approvati, nel pieno sostegno del rilancio delle attività del distretto senese delle scienze della vita".

È il segnale che l’operazione di finanziamento delineata già a fine dicembre è andata a buon fine. La Fondazione Mps ha concesso a Tls l’usufrutto dell’immobile principale per sedici anni e grazie a questo la stessa Tls ha ottenuto il finanziamento chiesto agli istituti di credito. Un’operazione che consentirà di chiudere il bilancio 2023 e di proseguire nel Piano industriale appena varato (e vagliato da uno studio professionale "di primario standing", come sottolineato da Palazzo Sansedoni), tra contenimento delle spese per il personale, operazioni di sviluppo che nelle previsioni consentiranno di aumentare i ricavi.

Sullo sfondo l’attesa per il decollo dell’operazione Biotecnopolo - Hub nazionale antipandemico, da cui però dovrebbe essere svincolato l’andamento ordinario della Fondazione Tls, sebbene tutto il distretto senese delle scienze della vita ne sia inevitabilmente influenzato, in modo diretto o indiretto. Intanto l’operazione condotta dalla Fondazione Monte dei Paschi ha ottenuto il risultato auspicato. Passaggio necessario per garantire solidità a Tls, che può ancora contare sui solidi contributi di Regione Toscane e Fondazione Mps. Si capirà ora, conclusa l’operazione di salvataggio, quali saranno i prossimi passi dell’ente anche in chiave di governance, se ci saranno cioè novità o si andrà alla scadenza naturale del mandato la prossima primavera.