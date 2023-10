Operai agricoli per 3 mesi. Serve patentino per trattori Aziende di Montalcino e Gaiole in Chianti cercano vari operai agricoli con esperienza in potatura, sfogliatura, stracciatura e lavori vari in vigna. Ditta di Siena cerca economo con laurea in economia e commercio. Contratti a tempo determinato con orario full time.