Open Fiber offre posti con vari ruoli

Ingegneri delle telecomunicazioni o elettronici. Sono tra i profili richiesti da Open Fiber, società nata per realizzare l’infrastruttura a banda ultra larga in fibra ottica in tutte le regioni italiane, che ha varie posizioni aperte, anche nel centro Italia. Sono vacanti posti come specialista field manager e come progettista. Agli studenti Open Fiber offre la possibilità di svolgere tirocini curriculari ed extracurriculari in diverse aree aziendali. Dopo aver inviato il curriculum tramite il sito openfiber.it, sezione ‘lavora con noi’, se la candidatura è ritenuta idonea, seguirà un colloquio attitudinale ed uno tecnico, con l’obiettivo di approfondire le conoscenze e le competenze specialistiche eventualmente acquisite.

Sempre nel settore delle telecomunicazioni è alla ricerca di personale Fastweb, che valuta candidature da tutta Italia per le assunzioni a tempo indeterminato di un marketing professional manager con almeno tre anni di esperienza nel settore ed un pricing energy manager che si occuperà del coordinamento delle attività legate alla startup della vendita di energia elettrica e gas per il mercato retail. Per consultare tutte le posizioni aperte e per candidarsi: www.fastweb.itcorporatewhy-join-usjob-opportunities. Opportunità di lavoro arrivano anche da Tim, che a Firenze seleziona ingegneri con conoscenza lingua inglese e certificazioni Google e Microsoft e ingegneri Cloud, con specializzazioni Google o Vmware. I dettagli al link timrecruiting.gruppotim.it.

