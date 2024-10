Open day Onda. Incontro online sulla salute del sonno

Il 10 ottobre si celebra la Giornata Mondiale della Salute Mentale e tornano le iniziative di Fondazione Onda: l’AouSenese aderisce con la Psicologia, diretta dal professor Andrea Fagiolini, che organizza una seduta online di meditazione in gruppo con tecniche di ’Mindfulness’, per gestire stress e problemi correlati al sonno, che sarà tenuta dal professor Andrea Pozza dalle 18 alle 19. "Le cause dell’insonnia – spiega il professor Pozza – possono essere numerose: dormire durante il giorno, pasti troppo abbondanti la sera, poca attività fisica, andare a letto ad orari sempre diversi, utilizzare eccessivamente apparecchi elettronici".