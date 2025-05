Open Day di Sesta Lab: "Un grande successo"

Interviene Daniela Miniero, Segretaria Generale Fiom Cgil Siena su Sesta Lab. Si tratta di un’eccellenza italiana che valorizza il territorio. "Si è svolto con grande successo l’Open Day di Sesta Lab, un’eccellenza italiana nel settore dei test di combustione per turbogas, che ha attirato circa 180 visitatori e numerosi apprezzamenti – afferma Miniero –. La partecipazione, seppur significativa, ha evidenziato anche una presenza istituzionale limitata, con il solo sindaco di Pomarance, Graziano Pacini, presente all’evento. Sesta Lab nasce nel 1985 come impianto CAES sotto proprietà ENEL, oggi, con 24 dipendenti, di cui 10ingegneri, e un’età media di 35 anni, rappresenta un punto di riferimento per l’innovazione tecnologica e la ricerca nel settore energetico". Ed ancora: "L’Open Day ha rappresentato un momento di grande orgoglio e di confronto, con tecnici a disposizione per tour e presentazioni, e con l’interazione di figure istituzionali come l’AU Silvia Masala e il sindaco Pacini". "In considerazione dell’importanza strategica di questa realtà, si auspica che l’operazione di scorporo da Co.Svi.G., prevista a breve, possa avvenire in tempi rapidi – conclude Miniero –. È fondamentale che i lavoratori possano continuare a contribuire in un contesto di maggiore stabilità, che possa anche favorire una ripresa delle trattative contrattuali, ancora congelate a causa delle lungaggini legate all’acquisizione. Sesta Lab rappresenta un patrimonio unico e di grande valore per l’intero territorio, e merita un’attenzione e una cura all’altezza del suo ruolo e delle sue potenzialità. È importante che tutte le istituzioni e le parti coinvolte riconoscano questa importanza, affinché si possa garantire un futuro di crescita, innovazione e stabilità per questa eccellenza italiana".

