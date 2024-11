Open day al Roncalli: "Percorsi personalizzati"

Al via gli open day all’Istituto di Istruzione Superiore Roncalli che apre le proprie porte a famiglie, studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo grado per presentare l’offerta formativa. Lo fa con quattro appuntamenti tra il 30 novembre 2024 e il 18 gennaio 2025: il 30 novembre, 14 dicembre e l’11 e il 18 gennaio, dalle 16 alle 19. È un’occasione per visitare la scuola e i suoi numerosi laboratori innovativi, per scoprire l’ampia offerta formativa comprensiva di ben otto indirizzi nei tre settori: tecnologico, economico e liceo scientifico delle scienze applicate. Si potrà acquisire informazioni su indirizzi e progettualità, visitare gli spazi. "Il nostro istituto – spiega la Dirigente Scolastica, Monica Martinucci - ha una consolidata tradizione radicata sul territorio e uno sguardo rivolto all’Europa grazie ai tanti progetti di mobilità internazionale. Siamo una scuola green, attenta alla sostenibilità ambientale. La nostra priorità sono gli studenti e per tale motivo crediamo in percorsi personalizzati per far sì che ognuno arrivi al proprio successo formativo". Per partecipare agli open day consultare il sito www.iisroncalli.edu.it.

Fabrizio Calabrese