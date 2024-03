Onda, festa di San Giuseppe. Frittelle e tanti ’carretti’

L’Onda indossa il ’vestito’ migliore. Perché oggi il rione si trasforma e torna all’antico. Le bandiere, il profumo delle frittelle, calde e croccanti che vengono preparate dagli ondaioli. Chili di riso per soddisfare i tanti, non solo di Malborghetto ma anche delle altre Consorelle, che andranno in via Duprè per comprare un cartoccio. Da portare a casa o gustare magari nella pausa pranzo in ufficio. E’ la Festa di San Giuseppe.

Ieri i preparativi, oggi i banchini con il croccante e i brigidini, i giochi per i bambini a cui sarà difficile impedire, passando in via Duprè, dire ’no’ all’acquisto dei carrettini fatti con le pigne. E colorati con le tinte delle 17 Contrade. Una bella tradizione che vedrà il rettore del Magistrato e i priori di tutte le consorelle ritrovarsi insieme per brindare, ospiti di Malborghetto. Gli stand gastronomici saranno aperti dalle 9 alle 20, così come quelli con i giochi per i piccoli. Nello stesso orario sarà fruibile anche la chiesa di San Salvatore, il museo della Contrada invece apre i battenti dalle 10.30 alle 13 e dalle 15.30 alle 18.

Non mancheranno i momenti di raccoglimento, con le messe che verranno celebrate nell’oratorio alle ore 8, alle 9, alle 10, alle 11 e a mezzogiorno. Dopo ogni celebrazione verrà impartita la benedizione ai babbi. Sarà così anche dopo la messa delle ore 19 detta dal cardinale Augusto Paolo Lojudice.