Onda e Lupa, il precedente del 1703. Pelliccino e Stregone vinsero i Palii

L’anno paliesco 2024 uguale a quello del 1703, quando vinsero il 2 luglio l’Onda e il 16 agosto la Lupa. La vittoria della Contrada di Malborghetto fu con il fantino Pelliccino ed il cavallo Leprino, mentre per la carriera dell’Assunta fu vinta dal fantino Giuseppe Maria Bartaletti detto Stregone ed il cavallo Capitanello. Per quanto riguarda la carriera di Provenzano, le cronache ci parlano di una corsa molto lottata. Sembrava tutta fatto per il Drago, che era partito in testa con il forte Barbarino, ma al terzo San Martino il cavallo decise di fermarsi e non più proseguire. L’Oca che era seconda sbandò e così l’Onda passò in testa e vinse un po’ a sorpresa visto che i favoriti erano, oltre al Drago, il Nicchio e la Selva.

Si parla di una bella festa per le strade del rione e per la metà del Mercato. La stessa Contrada dell’Onda, in segno di esultanza, fece ricorrere il Palio per l’agosto. Molte Contrade si alternarono al primo posto, ma alcune si fermarono al terzo San Martino. Quello che non ti aspetti, visto che la Lupa non aveva certo uno dei cavalli favoriti, andò a vincere con grande gioia di tutti i lupaioli. Grandi feste, riportano le cronache, per le vie del rione. Ricordiamo anche i Capitani vittoriosi: per l’Onda Pietro Leggeri, per la Lupa Gian Francesco Falusi.

Ma.Bi.