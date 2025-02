Omaggio all’attore Novello Novelli. Il Carnevale di Viareggio ricorda il famoso comico poggibonsese

Il Carnevale di Viareggio omaggia Novello Novelli. Lungo la passeggiata a mare, in uno dei corsi mascherati più famosi al mondo, spunta su un carro allegorico il volto dell’attore poggibonsese nella ‘sua’ divisa da maresciallo dei Carabinieri del film ‘Caruso Pascoski (di padre polacco)’, pellicola di culto firmata da Francesco Nuti nel 1988. Il carro, realizzato dall’artista Priscilla Borri, ha per titolo non a caso "Dammi un bacino", il tema conduttore del dialogo tra Novello e Francesco nella celeberrima scena girata nel centro di Firenze, quando il sottufficiale dell’Arma dal cuore tenero asseconda la volontà dello psicanalista in preda ai fumi dell’alcol. L’opera di Priscilla Borri è una speciale dedica a Francesco Nuti e alla sua capacità artistica di coniugare malinconia, comicità e poesia. Ma allo stesso tempo l’idea si configura al pari di un tributo all’intero universo del popolare Cecco di Narnali, maestro del cinema e anche della parola capace di trasformarsi in canzone, in compagnia di una autentica costellazione di notevoli interpreti del grande schermo. Così a "salire" sul carro carnevalesco, nello spazio riservato alle maschere giganti in cartapesta, sono pure Giuliana De Sio e Ornella Muti, Alessandro Haber e Antonio Petrocelli. Ma un posto di primo piano spetta a chi ha ricoperto al fianco di Francesco i più differenti ruoli nei suoi principali lavori cinematografici, assumendo negli anni i connotati del barista Chiaramonti o del locandiere in un’attività ricettiva nella Valle d’Ayas, o ancora dei personaggi del Merlo e del Maestro nella trilogia del gioco del biliardo: Novello, appunto. Una "presenza alle sfilate" accolta con favore dalla famiglia: "E’ stata una sorpresa, ed è un onore – afferma Grazia Novelli, la figlia – essere rappresentati in una delle manifestazioni più note in Italia e oltre. Ed è anche una gioia constatare come babbo sia ancora nel cuore di tanta gente, perché questo è il vero modo per essere ricordati". Il luogo per eccellenza del Carnevale, rimanda perfino ai trascorsi calcistici di Novello. Viareggino era il forte giocatore Alvaro Giovannelli, che indossò la maglia del Poggibonsi all’epoca anche di quella pionieristica serie C, nell’immediato dopoguerra, che ebbe proprio tra i protagonisti un giovanissimo Novello.

Paolo Bartalini