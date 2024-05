Oltre 200 in piazza per Elly Schlein: "Oggi riconnettiamo il Pd alla città"

Oltre 200 tra iscritti e simpatizzanti ieri mattina in piazza Indipendenza a Siena per incontrare la segretaria nazionale del Pd, Elly Schlein, e firmare ai gazebo per la legge sul salario minimo. Jeans, scarpe da ginnastica e camicetta gialla, Schlein è stata accolta dal parlamentare Marco Sarracino, commissario dell’Unione comunale Pd, Laura Boldrini, dal segretario del Pd toscano Emiliano Fossi. Presenti anche il senatore Silvio Franceschelli, l’assessore regionale Simone Bezzini con la consigliera Anna Paris, il presidente della Provincia David Bussagli, la candidata alle Europee Beatrice Covassi, tutto il gruppo consiliare Pd, Anna Ferretti (Progetto Siena), i candidati sindaco Riccardo Vannetti (a Colle) e Susanna Cenni (a Poggibonsi).

Tuttavia la vera protagonista ieri in piazza è stata la gente, quel popolo Dem fatto di storici militanti come Franco Valacchi, già consigliere nella Giunta Cenni, o l’ultraottantenne Giuseppe Semboloni, meglio noto come il ’Poeta contadino’, o ancora Roberto Certini, che ha donato alcune vignette satiriche a Schlein. Strette di mano e abbracci hanno unito i militanti a figure di riferimento come Anna Carli, Lorenzo Brenci, Andrea Sbardellati, Alessio Pianigiani, Pippo Lambardi, Paolo Mazzini.

Accolta con applausi, Schlein è salita su uno sgabello e con un megafono ha arringato la folla: "Giorgia Meloni si conferma regina dell’austerità, sono molto gravi i tagli che il governo sta facendo ai Comuni: 250 milioni – ha detto –. Grave la scelta del tutto insensata di tagliare maggiormente quei Comuni che stanno più spendendo risorse del Pnrr. Siamo estremamente preoccupati e ci stringiamo ai sindaci".

E ancora: "Il Governo di Meloni sta tagliando le risorse alla sanità pubblica senza nemmeno il coraggio di ammetterlo, stanno raccontando la balla fotonica del più grande investimento sulla salute. Sono i loro stessi numeri a smentirli – ha evidenziato Schlein –. Ve ne accorgete anche voi quando andate a fare un esame o a prenotare una visita medica: o non riuscite a farlo e avete la visita tra un anno e mezzo. Il Pd difenderà, con le unghie e con i denti, la sanità pubblica, universalistica".

Poi il tema dell’Europa: "L’Italia ha bisogno di un’Europa che continui nel solco degli investimenti comuni e non torni indietro come vogliono gli amici di Meloni e Salvini che erano quelli, ve lo ricordate, giravano con il cartello ‘Non un centesimo all’Italia’ ", ha rimarcato. Quindi l’affondo sul "rispetto dei diritti di tutti", dal salario minimo agli stranieri, alle coppie di fatto ("l’amore non si può discriminare né marginalizzare"). Infine l’affondo finale: "Siamo orgogliosi della nostra identità antifascista come la nostra Costituzione – le parole di Schlein –. Vorrei che Meloni potesse dire la stessa cosa".

Altrettanto incisivo l’intervento di Sarracino: "Abbiamo vinto la scommessa della piazza anche stavolta, perché la piazza è il nostro luogo naturale. E’ giusto tornare qui con forza e credibilità – ha annunciato –. Abbiamo una visione e un’idea alternativa di Paese. Il Pd è al suo posto tra le persone: ci attende una campagna elettorale casa per casa, luogo di lavoro per luogo di lavoro". Poi il messaggio ai senesi: "Oggi riconnettiamo il partito alla città. Questa sfida può essere vinta non solo contro la Destra nazionale, ma anche contro quella locale che avversa il Biotecnopolo, il Pnrr ed è al di fuori di ogni vertenza lavorativa. Sono avulsi dalla realtà, noi siamo qui per ricostruire il rapporto tra il Pd e Siena".

Grandi applausi e giù il sipario: Schlein deve correre a Follonica, tappa successiva del suo tour per l’Italia.