Olio di San Gimignano al top Prestigioso premio a New York

Questa volta a volare fino a New York per prendere il più alto riconoscimento al mondo è stato il pregiato olio della famiglia Morettini, originaria di Monte San Savino, che ha riaperto il frantoio ai piedi delle torri. Dopo la finale raggiunta al concorso "Ercole Olivario", ora l’Igp Toscano del Frantoio di San Gimignano" sbarca alla fiera dell’olio di New York. La international Olive Oil Competition che lo ha riconosciuto tra i migliori extravergine al mondo.

"Ci siamo iscritti – precisa Alberto Morettini – al prestigioso concorso internazionale dedicato all’olio evo", a cui partecipavano 1200 etichette per individuare le produzioni d’eccellenza di tutti i continenti. E’ stato un premio ricco di orgoglio e di soddisfazioni". "Con la scelta in questa edizione 2023 – aggiunge – che ha puntato il dito proprio al nostro frantoio di San Gimignano con il premio ’Gold Award’, prestigioso riconoscimento qualitativo". Senza dimenticare che l’olio Morettini è fra i finalisti oleari del premio internazionale ’Leone d’Oro’ che si terrà a maggio per celebrare e valorizzare le produzioni di alta qualità. Oramai l’esperienza olearia (1950) della famiglia è "punto di riferimento a livello mondiale – spiegano i Morettini – per produzione, imbottigliamento e vendita di olio extravergine di oliva ma anche per la capacità di selezionare le olive più pregiate ed esprimerne caratteristiche e qualità organolettiche con un armonioso equilibrio tra tutti i sapori".

Soddisfatti? "Di più. Orgogliosi di poter offrire le nostre conoscenze e i nostri servizi di molitura alle aziende agricole locali che sono alla ricerca di produzioni di alta qualità", è la risposta. Senza dimenticare che il frantoio Morettini di San Gimignano è aperto al pubblico, ingresso libero, come moderno museo dell’olio d’oliva.

Romano Francardelli