Ok alla variazione di bilancio. Pagni: "Manovra necessaria". Masi: "E’ la ventinovesima"

Nuova variazione al bilancio di previsione 2023-2025 e nuove polemiche. A illustrare il documento, l’assessore Riccardo Pagni. "Occorre iscrivere nella parte corrente del bilancio il contributo regionale per la lotta al cyberbullismo; il contributo regionale con fondi Pnrr per il finanziamento dei centri di facilitazione digitale; il contributo della Fondazione Mps per iniziative culturali; il contributo dell’Unione Europea Cerv – progetto Ed.U.Co. per l’uguaglianza, la partecipazione e le prevenzione della violenza; il contributo Edu.Car.Si. dal ministero e dalla Fondazione Mps".

Alla parte corrente viene applicato un totale di 63.800 euro: 25.842,04 euro del fondo ministeriale Mims (mobilità sostenibile) serviranno ad agevolazioni agli studenti universitari per gli abbonamenti del trasporto pubblico locale; 16 mila euro andranno per il restauro di Fonte Gaia; 22 mila euro saranno destinati per la manutenzione ordinaria degli immobili del patrimonio comunale. Critico Alessandro Masi, Pd: "E’ la penultima variazione di quest’anno, la 29ª al preventivo 2023-2025. Speriamo di non cominciare con i prelievi dal fondo di riserva, scambiando le emergenze con gli imprevisti. Inoltre, oggi ci si aspettava la nota di aggiornamento del Dup entro il 15 novembre e invece niente". E ancora: "L’avanzo libero raggiunge ormai 1,8 milioni di euro e la candela comincia a consumarsi. La legge di bilancio 2024 per i Comuni prevede un taglio di 200 milioni all’anno nei trasferimenti dal 2024 al 2028. E’ verosimile per Siena un taglio annuo di 200-250mila euro. Diminuiscono quindi gli spazi di programmazione e manovra".