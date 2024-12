Ohmega Progettazioni riceve KNX Awards

Ohmega Progettazioni, studio di ingegneria colligiana, ha ricevuto un prestigioso riconoscimento ai KNX Awards 2024, con la ‘menzione speciale per la pubblica Amministrazione’. Lo studio è nato nel 2009 ed offre servizi di progettazione, consulenza e formazione in ambito di sistemi integrati e soluzioni energetiche intelligenti ed efficienti. Il premio ricevuto è per la nuova illuminazione di una delle più belle chiese fiorentine, quella di Orsanmichele. "Siamo molto orgogliosi di questo premio – afferma l’Ing. Alessio Vannuzzi, titolare dello studio –. La sfida era quella di coniugare storia e tecnologia. L’intervento è stato caratterizzato da una prova importante: preservare l’identità storica e artistica della chiesa rispettando al contempo le necessità di una struttura che si trova al centro di una città moderna". Vannuzzi ha collaborato alla realizzazione di un sistema d’illuminazione innovativo valorizzando l’estetica dell’edificio, ma introducendo anche elementi di sostenibilità, efficienza e modernità. "Il progetto di Orsanmichele – continua Vannuzzi – dimostra come la tecnologia possa diventare uno strumento fondamentale per il recupero e la valorizzazione del patrimonio artistico. Grazie alla visione dei Musei del Bargello, all’eccellenza tecnica dell’Impresa Ronga ed anche alla nostra attività di programmazione e realizzazione dell’interfaccia utente, la luce non è solo un mezzo tecnico, ma una chiave per raccontare una storia senza tempo. In un mondo in cui passato e futuro sembrano spesso in conflitto, Orsanmichele ci insegna che la vera innovazione sta nel trovare un equilibrio, dove ogni elemento, dalla luce all’architettura, racconta una narrazione che unisce tutte le epoche".

Lodovico Andreucci