Oggi si svelano tanti tesori sul territorio. Tredici monumenti aperti in provincia

Appuntamento oggi con l’Associazione Dimore Storiche Italiane, che celebra la sua quattordicesima Giornata nazionale, nel corso della quale ben 550 monumenti nazionali saranno visitabili, in linea di massima gratuitamente. Un evento che coinvolge castelli, rocche, ville, parchi e giardini, tredici dei quali si trovano su territorio senese. Sono il Castello di Belcaro e la Villa Torre Fiorentina a Siena; Villa di Cosona e Palazzo Massaini a Pienza; Palazzo Bianciardi a Castellina in Chianti; Casa dell’Abate Naldi a San Quirico d’Orcia; il Castello di Contignano a Radicofani; Castello di Brolio e Badia a Coltibuono a Gaiole in Chianti; Borgo e Villa Monte Sante Marie di Asciano; Convento San Bartolomeo a Piancastagnaio; Castello di San Fabiano e Villa di Curiano a Monteroni d’Arbia. Un’occasione per passare una domenica alla scoperta, o riscoperta, di un patrimonio storico e architettonico che dalla città si estende a tutto il territorio. L’iniziativa si svolge in collaborazione con l’Associazione Nazionale Case della Memoria e una lunga lista di partner di cui fa parta anche la Provincia di Siena.