Oggi riapre l’ufficio postale rinnovato

Da questa mattina riapre l’ufficio postale, ubicato in via di Fuori 15, a servizio dei cittadini di Sarteano. Un ufficio rinnovato e, soprattutto, con l’introduzione di nuovi, importanti, servizi. "I lavori di ristrutturazione della sede - si legge in una nota di Poste Italiane - sono stati finalizzati ad accogliere, non appena saranno operativi, tutti i principali servizi della Pubblica Amministrazione grazie al progetto ’Polis – Casa dei Servizi Digitali’. L’iniziativa, ideata da Poste Italiane per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale nei settemila Comuni con meno di quindicimila abitanti, contribuisce al loro rilancio. Nell’ambito degli interventi, si è proceduto - conclude la nota - a una completa riorganizzazione degli spazi finalizzata a ottimizzare la fruizione dell’ufficio con particolare attenzione al miglioramento del comfort ambientale e alla facilitazione dell’accesso ai servizi".