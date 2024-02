Oggi l’Open day. Prenotati 3.300 ragazzi

Sono oltre 3.300 i ragazzi prenotati per partecipare in presenza all’Open Day di oggi dell’Università di Siena.

Le attività della giornata di orientamento si terranno nelle sedi dell’Ateneo a Siena, Arezzo, Grosseto e San Giovanni Valdarno, alcune saranno proposte da remoto.

La giornata si aprirà nelle sedi universitarie fin dal primo mattino con il saluto del rettore Roberto Di Pietra: due le sessioni, con inizio alle 9.30 e alle 11.30. Sarà l’occasione per ottenere informazioni dettagliate sui 34 corsi di laurea triennale e i 6 corsi a ciclo unico, oltre ai 38 corsi di laurea magistrale che costituiscono l’ampia offerta formativa dell’Ateneo per l’anno accademico 2024-2025.

Saranno presentati anche i servizi offerti: sarà possibile esplorare le strutture didattiche, i laboratori e le biblioteche e approfondire anche le prospettive occupazionali di ciascun corso di laurea; poi le esperienze di mobilità internazionale, come il programma Erasmus+.

Tutti gli aggiornamenti, il programma completo degli appuntamenti e le modalità per partecipare in presenza o da remoto sono consultabili online. Sranno docenti e studenti tutor ad illustrare i servizi e le strutture dell’Ateneo. Alcuni appuntamenti saranno fruibili anche online. L’open day riguarderà anche la sede di Arezzo, presso la palazzina Donne del campus universitario in viale Cittadini; a San Giovanni Valdarno alle 10, si terranno le presentazioni dei corsi erogati nella sede del Centro di Geotecnologie in via Vetri vecchi. Infine a Grosseto, due le sessioni al mattino nella sede di via Ginori 43, presso la Fondazione Polo Universitario Grossetano.