Oggi ’Liberi di studiare’ e ’Io ero il milanese’

Un ultimo dibattito e uno spettacolo chiudono oggi Bright, in Fortezza Medicea: si inizia alle 19 con il podcast ’Liberi di studiare’, realizzato alla Casa di reclusione di San Gimignano. Alle 20 ’Io ero il milanese’, spettacolo teatrale, prodotto da RaiPlay, in cui l’autore Mauro Pescio racconta la vita di Lorenzo S., che entra in carcere la prima volta a pochi mesi a trovare il padre, a 12 anni il primo furto. Con il lieto fine più inaspettato.