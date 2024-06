Oggi la Passeggiata della memoria sul colle di Vicobello

Oggi pomeriggio la decima edizione della Passeggiata della Memoria a Vicobello, organizzata dal Comitato Siena 2 con ANPI, Istituto storico della Resistenza senese per ricordare il 3 luglio 1944 che segnò la liberazione di Siena dal nazifascismo e i tre giovani caduti sul colle cittadino: Piero Cristofani, Giorgio Domenichini e Umberto Grazzini. L’appuntamento è alle 17 in piazza della Costituzione a San Miniato per poi dare il via alla Passeggiata della Memoria che dal centro di quartiere giungerà al cippo che ricorda i tra giovani senesi caduti sul colle di Vicobello mentre inseguivano le truppe naziste in fuga verso il Chianti.