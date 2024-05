Oggi il via del master ’Codice rosa’. La task force impegnata contro le violenze

Prende il via la sesta edizione del master di primo livello ’Il Codice Rosa: Un nuovo modello di intervento nella presa in carico delle vittime di violenza’. Si tratta di un percorso formativo universitario unico in Italia, istituito in convenzione fra AouSenese, Asl SudEst e Università. Il master parte oggi con una lezione, alle 10 al centro didattico Le Scotte, con la partecipazione anche di Vittoria Doretti, responsabile rete regionale Codice Rosa e Claudia Segre, che ha guidato come co-chair l’edizione italiana del W7 ed è presidente della Global Thinking Foundation, impegnata nell’educazione finanziaria delle donne per combattere la violenza economica, con un intervento dal titolo ’Codice Rosa: strategia vincente per il diritto alla salute di tutte e tutti’. Il Codice Rosa è un progetto della Regione, a seguito dell’esperienza realizzata dall’Asl 9 di Grosseto con Vittoria Doretti: il servizio impegna una task force interistituzionale, formata da personale socio-sanitario, magistrati, forze di polizia nel prestare immediate cure e supporto a chi subisce violenza. La durata del master è di 12 mesi e la direzione è affidata alla professoressa Alessandra Masti (nella foto con Vittoria Doretti).