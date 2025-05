Oggi il Giubileo delle persone con disabilità. Santa Messa e pellegrinaggio in Duomo

Oggi presso la Chiesa della Santissima Annunziata dalle 9,30 si terrà il ’Giubileo delle persone con disabilità’. Il programma prevede alle 10 la Santa Messa presieduta dal Cardinale Augusto Paolo Lojudice, arcivescovo di Siena-Colle di Val D’Elsa-Montalcino. Al termine della celebrazione si terrà il ’pellegrinaggio giubilare’ verso la cattedrale Santa Maria Assunta: si esce dalla Santissima Annunziata e si procede in processione dentro il Duomo con canti e sventolando i foulard, consegnati all’ingresso; a conclusione, sosta sul sagrato per una foto ricordo di gruppo. Dalle 9,30 è presente un gruppo di volontari per accogliere nella Chiesa Giubilare e dalle 9,30 scatterà anche l’assistenza: è infatti presente un presidio sanitario di primo soccorso fino a conclusione dell’evento, intorno alle 12; a disposizione bottigliette di acqua per i partecipanti. Al fine di monitorare il totale dei mezzi che accederanno in ztl, si consiglia anche a coloro che sono già provvisti di tesserino di invalidità di comunicare la loro presenza; per la sosta in piazza Duomo il Comune riserva un numero di parcheggi limitati e i mezzi dovranno esibire apposita segnalazione rilasciata dall’organizzazione.