Oggi il Capodanno senese. Lectio di Antonio Preziosi

Nessuna concomitanza oggi fra la ’prima’ uscita dei cavalli da Palio e la celebrazione del Capodanno senese, come ogni 25 marzo. I lavori a Mociano infatti sono stati annullati per via del maltempo che non ha consentito di sistemare la pista a dovere. Il debutto dei mezzosangue dunque è rinviato di una settimana, al primo aprile. Restano ad ora invariati gli altri appuntamenti già calendarizzati senza prevedere, al momento, un’altra giornata per recuperare eventualmente quella di ieri.

Fari puntati, dunque, oggi solo sul Capodanno senese. Che vedrà a Siena, alle 18 in Comune, la lectio magistralis di Antonio Preziosi, direttore del Tg2 e saggista. Sarà già in mattinata in città dove presenterà il suo libro ’Linea segreta. I retroscena fra Stato e Vaticano’ (Edizioni San paolo 2024) al polo universitario di via Mattioli, nella sala conferenze al terzo piano, a partire dalle 11. Dopo i saluti istituzionali del rettore Roberto Di Pietra e del direttore del Dispi Gerardo Nicolosi, ad introdurre la presentazione sarà il professor Massimo Bianchi. Previsti gli interventi del cardinale Augusto Paolo Lojudice, di Massimiliano Guderzo e, appunto, dell’autore del libro Antonio Preziosi.

Nel pomeriggio la cerimonia del Capodanno che vede a fianco Magistrato delle Contrade e Comune. Alle 17 comparse e dirigenze andranno nella chiesa della santissima Annunziata per l’offerta del cero votivo del Magistrato con benedizione del cardinale Lojudice. Il corteo si muoverà poi intorno alle 17,30 da qui per raggiungere palazzo pubblico dove, nella Sala del mappamondo si svolgerà la lectio magistralis di Antonio Preziosi. Che ha iniziato a collaborare con la Rai nel 1991 come programmista regista a Rai Radio2 ricoprendo nel corso degli anni incarichi sempre più importanti. Ha ricevuto diversi riconoscimenti per l’attività giornalistica, tra cui il Premio Amalfi di Giornalismo e il Premio "Mimmo Castellano" alla carriera.

Una serata che terminerà con la cena all’interno del Santa Maria della Scala, nella sala Italo Calvino, per Preziosi e per le autorità che saranno ospiti della contrada dell’Aquila.

Laura Valdesi