Oggi è ’Slowmarathon’ nella scienza Visite in Rettorato, Fisiocritici e San Niccolò

Oggi ’Slowmarathon @USiena’, l’occasione per visitare i luoghi storici dell’Ateneo e della scienza, promossa dall’Università con Uisp Siena, in occasione dell’Ultramarathon di domani. Oggi l’ateneo apre il Rettorato dalle 10 alle 20 per la consegna dei pettorali e pacchi gara agli atleti e sarà possibile visitare il palazzo. Sarà inoltre possibile scoprire l’ex villaggio manicomiale al Complesso San Niccolò e il Museo di Storia Naturale dell’Accademia dei Fisiocritici, con prenotazione online. La visita al San Niccolò dal titolo ’Storie di emarginazione e diversità’, si terrà alle 15 sotto la guida del personale del Sistema Museale Universitario e prevede la presentazione di alcuni dei padiglioni che per quasi due secoli hanno ospitato malati di mente; previsti 2 scaglioni da 30 partecipanti. Le visite al Museo di Storia Naturale, ’Una ricca collezione di reperti dal mondo naturale, strumenti scientifici e memorie storiche’, si terranno alle 11 e alle 16 e si svilupperanno su tre piani di un antico convento camaldolese che oggi ospita ricche collezioni naturalistiche; previsti 20 partecipanti per ciascuna visita.