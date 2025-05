Oggi al via la Festa Sociale. Volontariato protagonista. Ricco cartellone di eventi

Solidarietà è la parola d’ordine della Festa Sociale del Volontariato promossa e organizzata a Monteroni d’Arbia dai volontari della Pubblica Assistenza Val d’Arbia con un ricco calendario di incontri ed eventi. L’edizione 2025 prenderà il via oggi con due iniziative: ’Due passi per donare’, passeggiata nella storia lungo la via Francigena a cura del Gruppo Donatori di Sangue e dello Sportello Handy; e ’Metti in moto il cuore’, il motogiro delle Crete Senesi che riunisce volontarie e volontari Anpas e amanti delle due ruote. Il ricavato delle due inizitive sarà destinato al reparto di Diagnosi Prenatale e Ostetricia dell’Aou Senese. Nella stessa giornata, in occasione del tradizionale pranzo nella sede sociale, spazio ai ragazzi della Cooperativa ’Riuscita Sociale’ con una mostra dedicata all’arte della ceramica e alle attività del laboratorio artistico senese per diversamente abili. "Abbiamo ancora negli occhi e nel cuore – raccontano Cristina e Federico, volontari della Pubblica Assistenza Val d’Arbia e appassionati motociclisti – l’emozione che abbiamo condiviso a novembre per la donazione di mille cappellini per neonato e venticinque cuscini per l’allattamento acquistati con il ricavato del motogiro dello scorso anno. Con spalle forti e cuore grato siamo giunti alla quarta edizione del nostro motogiro".

"Sarà un‘occasione – spiega la referente Alessia – per promuovere la cultura della donazione di sangue, che per noi rappresenta solidarietà, salute per noi stessi e per gli altri".

M.B.