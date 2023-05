Oggi al Centro di immuno-oncologia il Premio simpatia in Campidoglio

Prestigioso riconoscimento per il Centro di Immuno-Oncologia delle Scotte: al Cio, diretto dal professor Michele Maio, viene consegnato oggi alle 18 al Campidoglio, il Premio Simpatia per la sezione medicina, ricerca e università. Il Premio è giunto alla sua 51esima edizione e si sofferma sui temi della pace, dell’accoglienza e della lotta alle repressioni. "È un riconoscimento importante – dichiara la professoressa Anna Maria Di Giacomo del Cio –, per il lavoro di tutta l’équipe, con la piena integrazione dele attività di ricerca, didattica e assistenza che hanno permesso di portare a Siena le cure più innovative per combattere il cancro e nuove sperimentazioni e studi clinici". La giuria del premio, formata tra gli altri da Renzo Arbore, Pippo Baudo, Christian De Sica, Simona Marchini, Carlotta Proietti e Carlo Verdone, ha assegnato i premi per medicina, ricerca e università, oltre al CIO dell’Aou Senese, alla rettrice Università La Sapienza Antonella Polimeni, ad Edoardo Alesse, direttore generale fondazione IRCCS Santa Lucia e a Massimo Ruggieri chirurgo. Per il Cio dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese ritirera il premio la professoressa Anna Maria Di Giacomo.