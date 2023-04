Oggi a partire dalle 16 un tuffo nel fantasy

Prosegue al Teatro Politeama a Poggibonsi la prima edizione del ‘Dungeons & Dragons Tribute’. Un tuffo nel fantasy a 360 gradi. Oggi dalle 16 in piazza Rosselli, duelli e sfide con personaggi in costume, rapaci e gioco di ruolo. Intrattenimento in puro stile fantasy con ‘Etherea GRV’, gruppo di gioco di ruolo dal vivo. I rapaci di ‘F.C. Falconeria’ con il loro volteggiare trasporteranno il pubblico sulle ali della fantasia. Per gli appassionati di giochi di ruolo cartaceo, presenti i giocatori di ‘Ka-boom! Fumetti e Giochi’.

Fabrizio Calabrese