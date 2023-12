"Offese razziste". La replica dell’Asinalonga

"Offese e insulti di stampo razzista da parte di un giocatore avversario a un nostro atleta". È la denuncia da parte della Sancat Basket Firenze dopo la partita dello scorso fine settimana. "Ci stiamo attivando per denunciare l’accaduto alle autorità competenti, federali e non", si aggiunge. L’Asinalonga afferma di prendere "le dovute distanze anche nel rispetto dei tanti ragazzi di molte nazionalità ed etnie che si divertono a giocare a basket con noi. La giusta richiesta di intervento della giustizia sportiva avrà tutta la nostra collaborazione. Gli avvenimenti riguardano solo gli screzi nati tra due atleti in campo tra i quali è nato un diverbio, nessuna offesa è stata lanciata dagli spalti. Le comunicazioni della Federazione saranno accolte con spirito collaborativo e nell’eventualità fortemente sanzionatorio a carico dell’atleta coinvolto".