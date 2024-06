Offese animaliste al Palio: in aula anche Cruciani

Nuova udienza domani a Lanciano del processo per le offese animaliste al Palio a seguito delle quali è imputato per diffamazione aggravata il presidente Walter Caporale. Il dibattimento, come noto, si svolge in Abruzzo. E vede al centro le parole choc contro il Palio e i senesi in occasione della trasmissione radiofonica ’La Zanzara’ del 3 luglio 2020 condotta da Giuseppe Cruciani. I contradaioli sarebbero stati tra l’altro paragonati ad "assassini pedofili". Sul banco dei testimoni, oltre alle parti offese, fa sapere una nota degli animalisti, "sarà presente Giuseppe Cruciani (nella foto), conduttore radiofonico de La Zanzara di Radio 24, testimone a favore dell’esercizio di diritto di critica del presidente Caporale".