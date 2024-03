Offerte di lavoro, è boom. Quasi 300 richieste di addetti soprattutto nel settore turistico

Inizia la stagione turistica e in provincia di Siena servono "rinforzi" per attività di ristorazione e strutture ricettive ma anche gelaterie e bar. Arrivano, dunque, opportunità lavorative per tante persone in cerca di occupazione, basti pensare agli studenti oppure a chi da tempo fa affidamento su un impiego stagionale. Senza dimenticare coloro che, purtroppo, un lavoro non lo hanno più e che possono rimettersi in gioco con l’arrivo della bella stagione. Il turismo influisce tanto nell’economia del territorio senese e ciò si traduce in una richiesta di personale per hotel, agriturismi, bar e ristoranti. Una sensazione confermata anche dalle offerte di lavoro pubblicate nei centri dell’impiego dell’area senese che è possibile consultare visitando la pagina Facebook di "Arti Centri per l’impiego Toscana", punto di riferimento per chi è in cerca di un’occupazione. Ieri, per quanto riguarda la nostra zona, si leggevano quasi 300 offerte di lavoro e, approssimativamente, dando uno sguardo all’elenco, un terzo riguardava il settore turistico. E quindi proposte per camerieri, baristi, lavapiatti, facchini, chef e aiuto cuoco, receptionist, accoglienza clienti, addetti alla pulizia delle camere, tuttofare. Posizioni aperte quasi ovunque, da Siena, ovviamente, alla Valdichiana con Montepulciano, meta sempre più gettonata dai turisti, ma chi cerca un impiego può anche guardare, ad esempio, a Chianciano Terme, Trequanda, Chiusi, Sarteano, Pienza, San Casciano dei Bagni, Torrita di Siena. Spostandosi c’è San Gimignano, altra "perla" ammirata in tutto il mondo, le "Crete" con Asciano, Rapolano, la Valdorcia con Montalcino (e non solo) che già da ieri mostrava una certa vivacità in quanto a presenze. La ricerca di professionalità nel mondo del turismo non è semplice, e questo vale un po’ per tutto l’anno. Spesso ci si imbatte in annunci fissati nelle porte d’ingresso, il passaparola corre ma la "fila" di aspiranti sembra non esserci. E questo deve far riflettere, le esigenze delle parti non si incontrano con facilità. In ogni caso per chi vuole fare una nuova esperienza, rimettersi in gioco, entrare per la prima volta nel mondo del lavoro, le possibilità ci sono. E, soprattutto in giovane età, un lavoro stagionale è anche una tappa di vita importante.

Luca Stefanucci