Odissea quotidiana dei pendolari: "Tanti turisti, vagoni insufficienti"

I disagi e le polemiche viaggiano in treno: carrozze stipate e passeggeri in piedi, ritardi, imprevisti a non finire. Ad alzare la voce è il "Comitato pendolari Valdelsa", un popolo di lavoratori e studenti che viaggia tutti i giorni sulla sempre più critica linea ferroviaria Siena Firenze. La protesta esplode anche sui social, in particolare sulla pagina facebook del comitato, di cui fanno parte ad oggi 845 persone. Pillole di malcontento: "Con l’arrivo della bella stagione ci sono sempre più turisti a bordo. Ma i vagoni non sono stati aumentati e quindi ci sono più persone in piedi che sedute. E’ un’odissea quotidiana". E ancora: "Paghiamo regolarmente un servizio che in realtà è un disservizio". In effetti con Siena e Firenze meta in questo periodo di tanti visitatori, ci vorrebbero più carrozze sulla linea in questione. Ma nessuno, a quanto pare, ha pensato di metterne qualcuna in più. "Fare il viaggio in piedi dopo una giornata di lavoro non è certamente il massimo- lamenta un altro pendolare. In fondo basterebbe solo un po’ di buon senso. Qualche carrozza in più, e il problema sarebbe risolto". Nella lista dei disagi, anche quelli provocati dai ritardi. Sia dei treni per Firenze che dei treni per Siena. "Stasera si faceva prima a tornare a casa a piedi", ha postato con amara ironia un altro pendolare, facendo riferimento all’ennesimo ritardo del treno. Proteste anche per "gli scricchiolii dei Blues, rumori insopportabili". I Blues, per la cronaca, sono convogli all’avanguardia che hanno debuttato sui binari della Toscana un anno fa. Il Blues è il primo treno ibrido di Trenitalia. Ecologico e futuristico, sfrutta energia elettrica, batteria e diesel. Innovativo e pieno di comfort sta facendo tuttavia arrabbiare i viaggiatori. Per fortuna, dal fronte del trasporto su rotaia, è in arrivo anche una buona notizia. Rete Ferroviaria Italiana comunica infatti che, "a seguito di una ottimizzazione della pianificazione dei cantieri, i lavori previsti tra Empoli e Granaiolo non saranno eseguiti nel weekend del 17 e 18 maggio. La circolazione ferroviaria tra Empoli e Siena sarà quindi regolare".

Come dire, insomma, che domani e domenica i treni viaggeranno normalmente e tutto dovrebbe andare liscio sulla ferrovia Siena Firenze. Anche se, quando si parla di treni, è meglio non dare mai niente per scontato.