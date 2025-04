Obiettivo solidarietà. Evento al Politeama

Anffas Alta Valdelsa e Valdelsadonna le associazioni beneficiarie dell’annuale progetto solidale del Rotary Club Alta Valdelsa. Ente, quest’ultimo, che dal 2013 organizza una rappresentazione teatrale la cui finalità è di raccogliere fondi a favore di realtà del territorio che operano in ambito sociale. La pièce in programma per questa edizione di Rotary&Teatro è la commedia musicale ispirata alla celebre favola ‘La Bella e la Bestia’. Protagonista, il 29 aprile alle 21 sul palco della Sala Maggiore del Politeama a Poggibonsi, la compagnia ChiHaPiumeVolerà, diretta e coordinata da Claudio Volterrani. Prossima a compiere il venticinquesimo anniversario dalla fondazione, "ChiHaPiumeVolerà" conta su ben 56 interpreti di un ampio ventaglio anagrafico, dai 4 agli 89 anni, e nel tempo è arrivata a devolvere ad associazioni del terzo settore oltre 54mila euro. Angelo Minutella, presidente del Rotary Club Alta Valdelsa, ha illustrato i contenuti dell’iniziativa insieme con Flavia Grazi e Antonella Lomonaco, presidenti rispettivamente di Anffas Alta Valdelsa e di Valdelsadonna. Numerosi e in continua crescita i progetti di Anffas Valdelsa: dai laboratori nella sede della Strolla a Poggibonsi, con particolare attenzione alle esigenze e alle prospettive di lavoro per i giovani con disabilità, alle proposte di Luogo Terzo all’interno della Galleria delle Associazioni in via Trento. Valdelsadonna, dal canto suo, è impegnata da quasi vent’anni nella diffusione della cultura della prevenzione e per il sostegno alla lotta contro i tumori. Nei mesi scorsi, da parte dell’associazione stessa, si è concretizzata la rilevante idea dell’ambulatorio per le cure complementari, a Colle al Distretto socio sanitario di Campolungo, per i pazienti oncologici.

Paolo Bartalini