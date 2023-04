Obiettivo politiche demografiche Le domande agli aspiranti sindaci

La crisi demografica colpisce anche Siena, servono in generale risposte da parte delle istituzioni e, adesso, proposte da parte dei candidati sindaco. L’Associazione nazionale famiglie numerose (Anfn), coordinamento di Siena e provincia, ha inviato alcune proposte agli aspiranti primi cittadini, partendo alla considerazione che a Siena "la popolazione di ultrasessantacinquenni rappresenta oltre il 28 per cento del totale e il tasso di natalità è in discesa.

Dall’associazione arrivano quindi alcuni spunti per i candidati sindaco: l’istituzione di un Ufficio per le politiche familiari; una revisione della tassazione locale secondo i carichi familiari con quote crescenti di esenzione in funzione degli stessi e superamento dell’Isee negli altri àmbiti; valorizzazione della certificazione Family del Comune.

Da qui le quattro domande rivolte ai candidati sindaco: "Quali iniziative per valorizzare la famiglia e rendere Siena sempre più a misura di famiglia, per residenti e turisti? Quale occhio di riguardo per le famiglie più numerose, non come assistenza ma come consapevolezza della ricchezza che apportano alla società? Quale strategia d’insieme perché la cura alla famiglia esca dall’ottica dell’assistenza per diventare sostegno strutturale e strumento di equità orizzontale? Quali iniziative per promuovere una cultura della famiglia non solo da parte delle istituzioni ma anche nel settore privato, dei servizi e del lavoro?".

Sul tema, ieri Massimo Castagnini ha ricordato: "Per me le famiglie saranno sempre al primo posto. La mia candidatura si pone in continuità con l’attuale amministrazione e alcuni degli attuali assessori sono candidati nella mia lista. Questo è espressione tangibile della mia volontà di proseguire la politica di valorizzazione della famiglia".