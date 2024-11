Nuovo Punto Digitale Facile. Aiuto gratis ai cittadini che richiedono assistenza

Sostegno gratuito a Poggibonsi per i cittadini che necessitano di assistenza per l’utilizzo dei servizi digitali. E’ attivo all’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune (palazzo Accabì in via Carducci, 1) un nuovo Punto Digitale Facile aperto il martedì e il giovedì dalle 10 alle 12. Servizio che si aggiunge agli altri quattro già attivi a Poggibonsi presso Auser, Avis, Misericordia, Pubblica Assistenza. "Una ulteriore opportunità per accedere a questo servizio importante e utile per tanti cittadini che possono avere difficoltà con le nuove tecnologie - spiega l’assessora alla coesione sociale Enrica Borgianni – considerato il gran lavoro di questi mesi da parte delle associazioni che si sono rese disponibili e che nuovamente ringrazio. Ora il coinvolgimento anche del nostro URP, per far crescere il progetto su cui altre novità sono già in definizione".Da gennaio nuovi corsi di formazione e di alfabetizzazione digitale. Inoltre, grazie a una collaborazione con la sezione locale dei Soci Coop, alla Bibliocoop a Salceto (all’entrata del centro commerciale) è disponibile già un servizio di informazione sui Punti Digitale Facile per promuoverne l’utilizzo. A tal fine sono presenti i facilitatori del progetto. A Poggibonsi sono quindi 5 i punti attivati. In quello situato all’ Auser in via Trento 17 ci si può recare il martedì dalle 10 alle 12 e il giovedì dalle 10 alle 13. Per contatti 0577-981330. Alla Misericordia in via Alessandro Volta 38a apertura ogni mercoledì dalle 9 alle 12 e dalle 16.30 alle 19.30. Per contatti 333 - 2467418. All’Avis in via Trento 17 è in funzione ogni lunedì, martedì e venerdì dalle 14 alle 18 e ogni mercoledì e giovedì dalle 09 alle 13. Per contatti 348-4168010. Alla la Pubblica Assistenza in via Trento 17-19 è in funzione il lunedì dalle 14.30 alle 17.30 e il mercoledì dalle 15 alle 18. Contatti al 348-3804102. Infine presso l’URP in via Giosuè Carducci, 1 è aperto il martedì ed il giovedì dalle 10 alle 12. Spazi di assistenza digitale realizzati grazie al progetto "Daisy", promosso dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio del Ministri e realizzato dai Comuni di Colle di Val d’Elsa (capofila), Casole d’Elsa, Monteriggioni, Poggibonsi in coprogettazione con Cooperativa sociale Coop21, Cooperativa Arancia Blu, Associazione Auser Dirio Ciani e Associazione Straligut.