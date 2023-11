Nuovo presidente per l’Upp. Simone Conti al vertice dell’importante sodalizio

Ha un nuovo presidente l’Unione polisportiva poggibonsese. A ricoprire la carica principale del sodalizio è adesso Simone Conti. In questi giorni la scelta della società, attiva da oltre 50 anni e forte di un movimento di un migliaio di persone di ogni età fra istruttori, allenatori, atleti e volontari impegnati nei numerosi comparti che caratterizzano l’universo del Bernino. "Ho ricevuto attestati di stima dall’intero ambiente – afferma Simone Conti – e ora sono pronto a intraprendere questo nuovo viaggio dopo aver ricoperto le mansioni di responsabile del settore Ginnastica artistica dell’Upp. Un compito che ho diviso con Marta Maestrini".

"La fiducia degli addetti – continua Conti – ai lavori, unita alla profonda amicizia e all’affetto da parte mia nei confronti di Giampiero Cenni, mi ha convinto ad accettare la proposta per un’avventura che vuole essere improntata sulla continuità, nel solco della tradizione della Polisportiva, e su un’idea di dinamismo a vantaggio del territorio nell’insieme. Tutto ciò si potrà concretizzare per esempio anche attraverso la partecipazione a progetti e iniziative in grado di testimoniare il nostro senso di appartenenza non soltanto ai colori, ma alla città. Chi varca la soglia del Bernino, del resto, sa di entrare in un luogo sicuro per i piccoli che si dedicano alla pratica delle diverse discipline".

Al fianco di Simone Conti, il vice presidente Stefano Targi. Del Comitato esecutivo sono inoltre parte integrante il segretario Matteo Romi, quindi Tiziano Faraoni, Roberto Mostacci, Raffaella Pepi.

"Non è stata una transizione semplice a livello dirigenziale – aggiunge in conclusione del suo intervento lo stesso nuovo presidente Simone Conti – nella fase successiva alla perdita di una figura rilevante per l’Upp come Giampiero Cenni. Ognuno comunque si è rimboccato le maniche con l’intento di offrire un contributo. Se una realtà è in piedi da più di mezzo secolo, significa che detiene dei valori al proprio interno".