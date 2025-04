Nuovo parcheggio al Policlinico. Il voto è all’unanimità

Via libera alla variante normativa semplificata al Piano operativo per l’area a intervento diretto in via Mario Bracci, Policlinico Santa Maria alle Scotte. L’atto, illustrato dal vicesindaco e assessore all’Urbanistica Michele Capitani, ha ricevuto l’unanimità dei 26 consiglieri comunali presenti. "Con questo atto – ha spiegato Michele Capitani – approviamo la variante relativa al progetto che consiste nell’ampliamento del Policlinico Santa Maria alle Scotte e prevede la realizzazione di un nuova area destinata a parcheggio. Ci facciamo quindi trovare pronti anche per intercettare le risorse che serviranno all’azienda per realizzare i nuovi edifici per laboratori e ambulatori, comprensivi della nuova viabilità e dei nuovi parcheggi".

In particolare, oltre a quelli già previsti, con questa variante viene programmata la realizzazione di un ulteriore parcheggio di oltre 200 posti auto: "Determiniamo un ampliamento dell’offerta dei parcheggi, con un netto miglioramento per la sosta dei lavoratori e degli utenti – ha spiegato Capitani –. In questo modo, inoltre puntiamo ad alleggerire la pressione sui parcheggi nelle zone limitrofe al Policlinico e a migliorarela viabilità. I parcheggi del policlinico sono tema centrale anche nella prossima programmazione urbanistica, l’amministrazione comunale è al lavoro su questi aspetti e l’ipotesi che portiamo avanti fin da ora è che una parte di questi parcheggi sia pubblica, considerando che gli ambulatori sposteranno inevitabilmente il baricentro dell’utenza che afferirà all’ospedale in quest’area".

"E’ un progetto – ha aggiunto – che dunque permette una riorganizzazione della viabilità interna e attorno alla struttura ospedaliera: l’amministrazione comunale si è messa a disposizione della comunità, per consolidare la presenza e la valenza del Santa Maria alle Scotte, presidio e punto di riferimento sanitario, sociale e universitario". Il 10 novembre 2023 era stata approvata la variante al Piano operativo per l’ampliamento del Policlinico al fine di includere nelle aree destinate ai servizi ospedalieri la zona a valle del complesso esistente; tale variante ha comportato l’integrazione nel Piano operativo con l’intervento diretto in via Mario Bracci, Policlinico Santa Maria alle Scotte. Era sato inoltre sottoscritto un protocollo d’intesa interistituzionale fra Regione, Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese, Comune, Soprintendenza e Vigili del Fuoco. "L’Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese – ha ricordato Capitani – sta pianificando importanti trasformazioni di riassetto organizzativo e di miglioramento funzionale dell’ospedale Santa Maria alle Scotte, necessarie per assicurare migliori servizi e una adeguata fruibilità degli stessi, sia dal punto di vista dei pazienti e degli utenti, che dei dipendenti; gran parte del presidio dell’Aous necessita dunque di importanti lavori di adeguamento antisismico ed antincendio".

Come detto, data la valenza dell’atto, il Consiglio comunale ha dunque adottato la variante semplificata all’unanimità.